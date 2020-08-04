Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів

  • 15
Художниця створює кумедні композиції з підручних засобів - фото 1
Художниця створює кумедні композиції з підручних засобів

Японська художниця Тацуя Танака протягом багатьох років створює мініатюрні повсякденні сцени за допомогою підручних засобів для свого проєкту "Мініатюрний календар" (Miniature Calendar). Вам однозначно сподобається те, що у неї вийшло.

На карантині життя багатьох з нас кардинально змінилося, і цей важкий для людства момент художниця взялася переосмислити у своїй творчості.

Це цікаво: Дівчина замовила в мережі маску чумного лікаря, але в ній неможливо дихати: епічне відео

Новими засобами вираження для Танаки служать медичні маски й інші предмети, що нагадують про пандемію. Натомість сюжети її діорам залишилися звичними: світлі, надихаючі і повні надії.

Так, з легкої руки художниці засоби індивідуального захисту перетворилися на басейни і намети для кемпінгу, рулони туалетного паперу послужили основою для паротяга і сніжних схилів, а щітка для миття посуду трансформувалася на розкішний душ.

Просто гляньте, що зробила японська художниця з підручних засобів:

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419219

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419220

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419222

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419223

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419224

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419225

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419226

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419227

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419228

Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів - фото 419229

Читайте також: Британці придумали конкурс іронічних фотографій картоплі – дивіться, що з цього вийшло

Джерело: Design Boom
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 161
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 867
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1265
Загрузка...
Новини