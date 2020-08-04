Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів

Японська художниця Тацуя Танака протягом багатьох років створює мініатюрні повсякденні сцени за допомогою підручних засобів для свого проєкту "Мініатюрний календар" (Miniature Calendar). Вам однозначно сподобається те, що у неї вийшло.

На карантині життя багатьох з нас кардинально змінилося, і цей важкий для людства момент художниця взялася переосмислити у своїй творчості.

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Новими засобами вираження для Танаки служать медичні маски й інші предмети, що нагадують про пандемію. Натомість сюжети її діорам залишилися звичними: світлі, надихаючі і повні надії.

Так, з легкої руки художниці засоби індивідуального захисту перетворилися на басейни і намети для кемпінгу, рулони туалетного паперу послужили основою для паротяга і сніжних схилів, а щітка для миття посуду трансформувалася на розкішний душ.

Просто гляньте, що зробила японська художниця з підручних засобів:

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