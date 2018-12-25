Кросовер Porsche Macan тримав позолочений інтер'єр

Компанія Carlex Design розповіла про новий проект тюнінгу.

Ательє Carlex Design представило проект тюнінгу кросовера Porsche Macan. У польській компанії допрацювали інтер'єр автомобіля, додавши елементи з золота.

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Велика частина інтер'єру Porsche Macan обшита світло-кремовою шкірою. Чорною алькантарою оброблені стійки, верхні частини дверей і стелю, а з рожевого золота виконані елементи на кермі, передній панелі і центральної консолі, на дверях, важелі коробки передач і навіть майданчику для відпочинку лівої ноги.

Оновлений інтер'єр Porsche Macan

Оновлений інтер'єр Porsche Macan

Оновлений інтер'єр Porsche Macan

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