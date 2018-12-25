Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Кросовер Porsche Macan тримав позолочений інтер'єр

  • 7
Porsche Macan - фото 1
Porsche Macan / vladtime

Компанія Carlex Design розповіла про новий проект тюнінгу.

Ательє Carlex Design представило проект тюнінгу кросовера Porsche Macan. У польській компанії допрацювали інтер'єр автомобіля, додавши елементи з золота.

І ще: У мережі з'явилися нові фото Toyota Supra

Велика частина інтер'єру Porsche Macan обшита світло-кремовою шкірою. Чорною алькантарою оброблені стійки, верхні частини дверей і стелю, а з рожевого золота виконані елементи на кермі, передній панелі і центральної консолі, на дверях, важелі коробки передач і навіть майданчику для відпочинку лівої ноги.

Оновлений інтер'єр Porsche Macan - фото 297562
Оновлений інтер'єр Porsche Macan
Оновлений інтер'єр Porsche Macan - фото 297563
Оновлений інтер'єр Porsche Macan
Оновлений інтер'єр Porsche Macan - фото 297564
Оновлений інтер'єр Porsche Macan

Читайте також: Китайці випустили бюджетного конкурента Tesla Model Y

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 5980
Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
  • Вчора, 12:13
  • 476
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 938743
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології