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Мініатюрна школярка виявилася 42-річним одруженим чоловіком

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Школярки чи ні? - фото 1
Школярки чи ні? / electrodealpro

Користувачі соцмереж, які захоплювалися фотографіями мініатюрної японської школярки, були вражені, коли дізналися, що насправді це 42-річний одружений чоловік, який у 2016 році вперше став батьком!

Співак Такума Тані, який навчився співати і грати на піаніно у віці трьох років, починав свою кар'єру в чоловічому образі. Однак, коли йому виповнилося 34 роки, він вирішив кардинально змінити імідж. І відтоді успішно робить кар'єру під виглядом тендітної привабливої ​​дівчини. Його зріст становить 1,62 метра, а вага всього 47 кілограмів.

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Тепер, після того, як знімки Тані поширилися у мережі, він став широко відомий за межами своєї батьківщини, де неодноразово брав участь в різних телешоу і навіть виграв перший приз на телевізійному конкурсі трансвеститів. Такума також запустив власну лінію жіночого одягу. І сам виступає як модель, рекламуючи її.

Мініатюрна школярка виявилася 42-річним одруженим чоловіком - фото 379927

Мініатюрна школярка виявилася 42-річним одруженим чоловіком - фото 379928

Мініатюрна школярка виявилася 42-річним одруженим чоловіком - фото 379929

Мініатюрна школярка виявилася 42-річним одруженим чоловіком - фото 379931

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Джерело: electrodealpro
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