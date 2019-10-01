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Dodge Challenger оснастили незвичайним колесами

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Незвичайний Dodge - фото 1
Незвичайний Dodge / youtube

Один з любителів автобренда Dodge Корі Джонс вирішив обладнати Dodge Challenger, колесами на 34 дюйми. Дивіться, що з цього вийшло!

Для багатьох автолюбителів такі масивні диски здадуться дуже незвичайними. Однак власник транспортного засобу так не вважає. Корі Джонс також зробив замовлення решітки радіатора, яка має назву власного бренду.

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Власником авто для встановлення цих величезних коліс ще були доопрацьовані колісні арки, а також автомобільні крила. Версія Challenger отримала доволі незвичайне синє забарвлення. В інтер'єрі з'явилося світлодіодне підсвічування. Багажник транспортного засобу містить якісну стереосистему.

Хоча Dodge Challenger має такий незвичайний тюнинг, автомобіль можна як і раніше використовувати, як повсякденне авто. Транспортний засіб здатен брати участь в перегонах. У мережі з'явився відеоролик, на якому Корі Джонс влаштував змагання на цій моделі в рамках Cordova International Raceway.

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Джерело: youtube
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