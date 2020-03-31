Мільярдер сів на карантин на найбільшій приватній яхті у світі

Американський продюсер і мільярдер Девід Геффен похвалився тим, що карантин, оголошений через пандемію коронавірусної інфекції, проводить на розкішній яхті Rising Sun.

Фото судна він опублікував в Instagram.

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"Ізолювався на Гренадінах. Я сподіваюся, що всі в безпеці", – написав під знімками 77-річний мільярдер. Судно, на якому самоізолювався Геффен, є найбільшою приватною яхтою у світі. Її довжина – 138 метрів. Відзначимо, що п'ятиповерхова яхта вартістю 200 мільйонів доларів була побудована у 2004 році на замовлення засновника компанії-розробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісона.

На яхті є баскетбольний майданчик, який можна використовувати для посадки вертольота, винний льох, кінотеатр, басейн, тренажерний зал, спа і навіть ліфт.

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