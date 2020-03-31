Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Мільярдер сів на карантин на найбільшій приватній яхті у світі

  • 16
Rising Sun - фото 1
Rising Sun / pinterest

Американський продюсер і мільярдер Девід Геффен похвалився тим, що карантин, оголошений через пандемію коронавірусної інфекції, проводить на розкішній яхті Rising Sun.

Фото судна він опублікував в Instagram.

І ще: Чоловік у костюмі куща зухвало порушив карантин: відео

"Ізолювався на Гренадінах. Я сподіваюся, що всі в безпеці", – написав під знімками 77-річний мільярдер. Судно, на якому самоізолювався Геффен, є найбільшою приватною яхтою у світі. Її довжина – 138 метрів. Відзначимо, що п'ятиповерхова яхта вартістю 200 мільйонів доларів була побудована у 2004 році на замовлення засновника компанії-розробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісона.

На яхті є баскетбольний майданчик, який можна використовувати для посадки вертольота, винний льох, кінотеатр, басейн, тренажерний зал, спа і навіть ліфт.

Мільярдер сів на карантин на найбільшій приватній яхті у світі - фото 395416

Мільярдер сів на карантин на найбільшій приватній яхті у світі - фото 395417

Читайте також: Найкращий боксер року похизувався яхтою за 60 мільйонів, яку назвали в честь нього

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
  • Вчора, 17:21
  • 1322
ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
  • 27 березня, 14:30
  • 636
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12455
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне