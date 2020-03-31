Чоловік у костюмі куща зухвало порушив карантин: відео

Жителі Великобританії зняли на відео свого сусіда, який серед білого дня порушив карантин, введений через пандемію коронавірусу.

Британцеві, мабуть, терміново треба було вийти з дому у справах або ж йому просто набридло сидіти в чотирьох стінах. Щоб вийти на вулицю і не натрапити на поліцію, він одягнув на себе маскувальний костюм... куща.

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На кадрах видно, як він намагається залишитися непоміченим і злитися з місцевістю. Чоловік присідав поруч з деревами, швидко перебігав дорогу і перекочувався по галявині.

Деякі інтернет-користувачі вирішили, що відеоролик є постановочним, інші припустили, що сусід служив у спецназі і згадав колишню майстерність маскування. Багато ж хто подякували молодим людям за кумедний ролик, який підняв їм настрій.

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