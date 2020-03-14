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Мільярдер Білл Гейтс пішов із ради директорів Microsoft

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Білл Гейтс зосередиться на благодійності - фото 1
Білл Гейтс зосередиться на благодійності / gettyimages

Один із засновників корпорації Microsoft Білл Гейтс вирішив вийти з її ради директорів. Про відповідне рішення мільярдер написав на своїй сторінці в LinkedIn.

Білл Гейтс зробив це, щоб приділяти більше часу благодійності, в тому числі у сфері світової охорони здоров'я, освіти, а також у протидії зміні клімату.

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При цьому Гейтс залишить за собою пост радника з технічних питань гендиректора Microsoft та інших її керівників, відзначається в повідомленні.

Також наголошується, що Білл Гейтс ще у червні 2008 року скоротив свою участь у роботі Microsoft, щоб сконцентруватися на діяльності благодійного фонду, заснованого ним і його дружиною Меліндою.

Мільярдер Білл Гейтс пішов із ради директорів Microsoft - фото 392030

Крім того, стало відомо, що 65-річний Гейтс вийшов з ради директорів інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

У своїй заяві на порталі LinkedIn Гейтс зазначив, що Microsoft назавжди залишиться важливою частиною його життя.

Я розглядаю новий етап як можливість підтримувати дружбу і партнерство, які для мене багато значили, а також продовжувати співпрацю з двома компаніями, якими я особливо пишаюся, і приділяти пріоритетну увагу деяким особливо небезпечним світовим загрозам, – написав Гейтс.

На сьогодні Білл Гейтс – другий у списку найбагатших людей за версією Forbes після засновника Amazon Джеффа Безоса.

Компанія Microsoft була заснована у 1975 році Біллом Гейтсом і Полом Алленом і швидко досягла всесвітнього успіху: у 1986 році у віці 31 року Гейтс став наймолодшим мільярдером у світі.

Сьогодні корпорація – один з найбільших виробників програмного забезпечення для різних пристроїв: від персональних комп'ютерів до мобільних телефонів.

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