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Милота зашкалює: принц Гаррі спробував свої сили у балеті

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Принц Гаррі має низку прихованих талантів - фото 1
Принц Гаррі має низку прихованих талантів / gettyimages

Як виявилося, з принца Гаррі міг би вийти непоганий артист балету. Щоправда, для цього йому довелося б докласти трішки більше зусиль.

Свої танцювальні навички герцог Сассекський, котрий незабаром уперше стане батьком, показав на уроці балету під час королівського візиту в дитячу та юнацьку гімназію YMCA.

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У класі були присутні діти віком від 4 до 6 років. Принц Гаррі запитав в одного хлопчика, що він найбільше любить на заняттях. 5-річний Еммануель не розгубився, зізнавшись, що обожнює "балетний челендж". Це вправа на вміння тримати баланс. Учні повинні простояти на одній нозі, а для рівноваги тримати на голові спеціальний пластиковий диск.

Принц Гаррі вирішив спробувати свої сили та прийняв виклик. Дивіться кумедне відео з його стараннями:

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Джерело: people
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