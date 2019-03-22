Діти не повірили, що принц Гаррі – справжній, і ось чому

Цього тижня принц Гаррі відвідав католицьку початкову школу Сент-Вінсент в Актоні. Під час зустрічі з учнями виявилося, що не всі з присутніх вірять у те, що він – справжній принц. Причина вас розвеселить.

Один зі школярів підійшов до герцога Сассекського, поплескав по плечу і спитав, коли ж з'явиться принц Гаррі.

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"Але я і є принц Гаррі", – неабияк спантеличився герцог. "Коли з'явиться справжній принц Гаррі?", – наполіг 4-річний хлопчик.

Я справжній Гаррі. Я постригся з цієї нагоди, – пожартував принц.

За словами вчителя, діти просто вірять, що справжній принц повинен носити корону! Здається, Гаррі вдалося переконати недовірливого хлопчика, і вкінці вони навіть дали один одному п'ять.

Зауважимо, що принцу Гаррі уже доводилося доводити, що він – справжній принц. У колишніх інтерв'ю він згадував про те, що діти йому часто не вірять і дуже розчаровані, що він приходить без корони та мантії.

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