На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому
-
- 11
У період пандемії, коли важко запланувати відпустку, доволі непросто впоратись зі стресом. Тож користувачі мережі придумали собі нове хобі. Вони бронюють житло на Airbnb та квитки на літак, а потім усе скасовують.
Десятки людей зізналися, що гортають Airbnb, порівнюють рейси, планують маршрути і бронюють відпустки, попри те, що не можуть їх взяти. Вони додали, що цифрові подорожі дають їм надію на те, що скоро все буде як раніше. А крім цього, планування поїздок дозволяє нині не переживати з приводу пандемії і відчути приємне хвилювання від майбутньої подорожі.
І ще: Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
У жовтні 2020 року Booking.com опитав 20 тисяч випадкових користувачів. Так, 94% відвідувачів шукають на сайті ідеї для відпустки, поки сидять на самоізоляції. А 38% роблять це мінімум раз в тиждень.
Дослідники з Корнельського університету виявили, що інвестиції у подорожі приносять більше щастя, ніж будь-які інші матеріальні покупки. Наприклад, покупка стереосистеми за 1000 доларів принесе менше радості, ніж квитки в Лісабон за ту ж ціну.
Важливу роль відіграє непередбачуваність, оскільки під час подорожі ми отримуємо унікальний досвід.
Серед іншого, в університеті Вейка-Фореста з'ясували, що очікування позитивної події у майбутньому допомагає впоратися зі стресом краще, ніж роздуми про минуле.
Читайте також: У які країни найчастіше їздили українці в 2020 році
-
10:52Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому
-
10:20Сальма Хайєк засвітила пишні груди на спокусливому фото
-
09:47В Амстердамі прийняли рішення про ліквідацію району червоних ліхтарів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
08:50Disney випустить серіал за мотивами фільму Чорна пантера
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:24Дослідники назвали професії з найвищим ризиком смерті від COVID-19
-
07:51Виробник шин випустив "позашляхові" склоочисники: як вони виглядають
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
21:52Курйозна Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні
-
21:252 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
20:21Візуальний відпочинок: який вигляд мають Гаваї з висоти (фото)
-
19:50Журналіст сплутав шампунь і став зіркою мережі (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:18Які продукти повинні бути у раціоні жінок після 40
-
18:45Гороскоп на 2 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
17:50Закони успіху від Ренді Гейджа, про які має знати кожен
-
17:19Магія існує: відео з пляшкою і серветкою підкорює Reddit
-
17:05Вигода покупки косметики через інтернет
-
16:52Жінка запустила волосся до шокуючого стану, але стиліст все виправила (відео)
-
16:20Учені назвали простий напій довголіття
-
15:51Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті
-
15:25У Массачусетсі поліцейські пояснюють громадянам, як захищатися від диких індичок
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні