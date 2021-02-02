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Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому

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Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому - фото 1

У період пандемії, коли важко запланувати відпустку, доволі непросто впоратись зі стресом. Тож користувачі мережі придумали собі нове хобі. Вони бронюють житло на Airbnb та квитки на літак, а потім усе скасовують.

Десятки людей зізналися, що гортають Airbnb, порівнюють рейси, планують маршрути і бронюють відпустки, попри те, що не можуть їх взяти. Вони додали, що цифрові подорожі дають їм надію на те, що скоро все буде як раніше. А крім цього, планування поїздок дозволяє нині не переживати з приводу пандемії і відчути приємне хвилювання від майбутньої подорожі.

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Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому - фото 445917

У жовтні 2020 року Booking.com опитав 20 тисяч випадкових користувачів. Так, 94% відвідувачів шукають на сайті ідеї для відпустки, поки сидять на самоізоляції. А 38% роблять це мінімум раз в тиждень.

Дослідники з Корнельського університету виявили, що інвестиції у подорожі приносять більше щастя, ніж будь-які інші матеріальні покупки. Наприклад, покупка стереосистеми за 1000 доларів принесе менше радості, ніж квитки в Лісабон за ту ж ціну.

Важливу роль відіграє непередбачуваність, оскільки під час подорожі ми отримуємо унікальний досвід.

Серед іншого, в університеті Вейка-Фореста з'ясували, що очікування позитивної події у майбутньому допомагає впоратися зі стресом краще, ніж роздуми про минуле.

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Джерело: debugger.medium
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