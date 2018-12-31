Мілла Йовович зворушила мережу сімейним фото

Знаменита голлівудська актриса Мілла Йовович поділилася в Instagram зворушливими сімейними фото.

Актриса показала, як провела святкові дні з сім’єю. Шанувальники зірки були у захваті від її щирості і відкритості.

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Незважаючи на активну зайнятість в кіно, Мілла знайшла час для сім'ї та Різдво провела в колі найближчих. Йовович опублікувала привітання в соцмережі і показала, як вона з дочками веселилася ці дні.

"Сподіваюся, що у вас було найпрекрасніше свято! У мене – точно! Ми зліпили сніговика. Він був досить звичайним, але я пишалася ним. Потім діти знищили його", – зазначила Мілла.

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