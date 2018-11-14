Мілла Йовович показала зворушливий сімейний знімок

Голлівудська актриса Мілла Йовович поділилася з шанувальниками сімейним фото, на якому зображена з чоловіком і молодшою дочкою.

42-річна кінозірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram рідкісний сімейний кадр в честь прем'єри нового серіалу її чоловіка, режисера Пола Андерсона. Зокрема, Йовович в підписі до фото привітала чоловіка з прем'єрою науково-фантастичного серіалу "Origin".

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"Вітаю свого неймовірного чоловіка з прем'єрою його нового супер-страшного науково-фантастичного хоррора Origin", – написала актриса.

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