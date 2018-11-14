Джейсон Момоа радує фанаток кумедними фотографіями

Голлівудський актор Джейсон Момоа радує фанаток смішними міні-сюжетами під час фотосесії. Про це одна з його прихильниць розповіла виданню Boredpanda.

Дівчина зізналася, що мріяла про власну фотографію з Момоа, на якій не було б видно її хлопця. При цьому пара не хотіла платити за дві окремі фотографії. Тоді Джейсон придумав забавний сюжет для знімка: на ньому актор "відбиває" дівчину у хлопця і дає йому ляпаса.

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39-річний актор заявив після фотосесії, що це буде найкращий знімок.

Після того випадку Момоа став регулярно тролити молоді пари, створюючи невеликі сюжети для фотосесій. Таким чином акторові вдається вмістити в кадрі всіх членів сім'ї, щоб нікому не було образливо.

Джейсон Момоа тролить пари

Джейсон Момоа тролить пари

Джейсон Момоа тролить пари

Джейсон Момоа тролить пари

Джейсон Момоа тролить пари

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