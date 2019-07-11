Мільйони Android-смартфонів заражені рекламним вірусом

Дослідники кібербезпеки Check Point заявили, що шкідливим програмним забезпеченням заражені до 25 млн смартфонів на базі операційної системи Android. Чим небезпечна ця вразливість для користувачів?

Вірус змушує такі програми, як WhatsApp і Opera, показувати додаткову рекламу. Поки ці дії нешкідливі, адже хакери заробляють лише на кліках на оголошення.

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Вірус потрапляє на пристрій не з Google Play, а через сторонній магазин додатків 9apps.com, який належить китайській інтернет-компанії Alibaba. Після установки програмне забезпечення маскується під Google Updater і починає замінювати код низки встановлених додатків.

Більшість заражених пристроїв припадає на Індію – 15 млн. Але дослідники знайшли 11 додатків у Google Play, які містять частину коду шкідливої ​​програми. Вони потрапили на американські пристрої. Google вже видалив ці додатки.

Ураженими можуть бути 25 мільйонів смартфонів

Шкідливе ПЗ використовує старі уразливості Android, тому, щоб захиститися, потрібно оновити систему, якщо ви досі цього не зробили.

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