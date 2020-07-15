Мільйонери з усього світу просять підвищити їм податки для боротьби з COVID-19

Напередодні саміту G20 група мільйонерів зі США і країн Західної Європи звернулася до лідерів країн Великої двадцятки з відкритим листом, в якому попросила уряди підвищити їм податки "негайно, суттєво і на постійній основі". Вони вважають, що такі заходи допоможуть побороти пандемію коронавірусу.

А тим часом у нашій країні намагаються зробити все для того, аби сплатити до держави значно менші податки.

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"Ми будемо розгрібати наслідки цієї кризи кілька десятків років. Ще пів мільярда людей можуть опинитися за межею бідності. Сотні мільйонів людей втратять роботу у зв'язку з закриттям підприємств, деякі з них – назавжди. Вже майже мільярд дітей не ходять до школи, у багатьох з них немає доступу до ресурсів, необхідних для продовження навчання. і, звичайно ж, відсутність лікарняних ліжок, захисних масок і систем вентиляції легень є болючим і кожен день нагадує нам про неадекватних інвестиціях у системи громадської охорони здоров'я в усьому світі", – йдеться у документі під назвою Millionaires for Humanity ("Мільйонери для людства").

Мільйонери та мільярдери закликають підвищити для них податки

Зокрема, вони попросили збільшити податки на свої прибутки, аби допомогти економіці в цей непростий час.

"Ми не рятуємо хворих у реанімаціях, не водимо карети швидкої допомоги, які привозять постраждалих від COVID-19 людей у лікарні. Ми не наповнюємо полиці продуктових магазинів і не приносимо продукти... Але у нас є гроші. Багато грошей, – заявляють одні з найзаможніших людей планети і додають: на відміну від десятків мільйонів людей по всьому світу, нам не потрібно турбуватися про те, що ми втратимо роботу, дах над головою або здатність утримувати свої сім'ї. Ми не боремося з цією надзвичайною ситуацією на передовій і набагато рідше стаємо жертвами пандемії [...] Людяність важливіше наших грошей".

Лист підписали 80 осіб, у тому числі спадкоємиця Walt Disney Co. Ебігейл Дісней, колишній керуючий директор інвестиційного фонду BlackRock Морріс Перл і інші мільйонери та мільярдери зі США, Великобританії, Німеччини, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

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