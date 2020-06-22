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Коронавірус Карантин

Мільйонер влаштує секс-вечірку з дотриманням соціальної дистанції

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Річард Стенлі і його дружина Джанет - фото 1
Річард Стенлі і його дружина Джанет / mirror

Британський мільйонер Річард Стенлі зібрався влаштувати першу у світі секс-вечірку, учасники якої будуть дотримуватися всіх правил соціальної дистанції, введені через спалах коронавірусної інфекції. Захід відбудеться просто неба. Охочих чекають 25 липня.

Як повідомляється, таким пікантним способом 72-річний Річард Стенлі і його кохана Джанет хочуть відзначити закінчення карантину в країні. "Потрібно слідувати правилам. Якщо нам дозволять все влаштувати, то це буде приголомшлива ніч", – підкреслив мільйонер, додавши, що буде сподіватися на теплий вечір і малу кількість москітів.

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Стенлі і його партнерка, яка працює медсестрою, секс-вечірки проводять не в перший раз. Свої заходи вони гордо називають "найкращими і популярними у Великобританії".

Мільярдер уже визначився з датою. Оргія пройде 25 липня у дворі особняка мільйонера.

Мільйонер влаштує секс-вечірку з дотриманням соціальної дистанції - фото 411471

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Джерело: mirror
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