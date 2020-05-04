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Мільйон тюльпанів розцвіли в Добропарку під Києвом: відео з висоти польоту

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"Добропарк" - фото 1
"Добропарк" / Valentyn Poddubtsev

У дендропарку "Добропарк", що розташований під Києвом, розцвіли понад мільйон тюльпанів. Дивіться дивовижні фото та відео з висоти пташиного польоту.

"Добропарк" розташований біля села Мотижин Київської області. Ще минулого тижня там зацвіли тюльпани, і навіть карантин не завадив українцям відвідати дендропарк, щоб побачити це на власні очі.

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Попри те, що "Добропарк" офіційно закритий на карантин, на перших вихідних травня там було багато відвідувачів. У суботу на під'їзді до комплексу виник кілометровий затор, а от в неділю, як повідомляють ЗМІ, парк все ж закрили.

Тож поки немає змоги насолоджуватись цвітінням тюльпанів особисто, пропонуємо вам переглянути відео квіткових килимів, зняте з дрона:

Дивіться також фото дендропарку з висоти польоту, автор – pod_val:

Мільйон тюльпанів розцвіли в Добропарку під Києвом: відео з висоти польоту - фото 401734
Мільйон тюльпанів розцвіли в Добропарку під Києвом: відео з висоти польоту - фото 401730
Мільйон тюльпанів розцвіли в Добропарку під Києвом: відео з висоти польоту - фото 401731
Мільйон тюльпанів розцвіли в Добропарку під Києвом: відео з висоти польоту - фото 401733

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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