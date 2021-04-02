Мільйон доларів за 6 годин: юна реперка заробила шалені гроші в OnlyFans

Американська реперка Bhad Bhabie відсвяткувала своє 18-річчя реєстрацією на сайті OnlyFans. Зірка похвалилася своїм тілом і отримала за це високу нагороду від платних підписок.

У США 18-річна реперка Даніелла Бреголі, яка виступає під псевдонімом Bhad Bhabie, відсвяткувавши своє повноліття 26 березня, завела акаунт в OnlyFans і за шість годин заробила там мільйон доларів. Успіхами артистка поділилася в Instagram.

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Виконавиця отримала понад 750 тисяч доларів за платну підписку на свій акаунт, а також заробила 260 тисяч доларів на платних повідомленнях і близько шести тисяч доларів на чайових.

"Непогано для шести годин. Ми побили рекорд на OnlyFans", – розповіла Bhad Bhabie.

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