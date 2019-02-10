Мілевський затролив Динамо у Instagram

Футболіст Артем Мілевський затролив київське Динамо через тренсфер Франа Соля.

Українець Артем Мілевський, екс-форвард "Динамо Київ" і його агент Олександр Панков затролили "Динамо" через тренсфер Франа Солі.

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Панков порівняв новачка з Мілевським, підкресливши, що він не показує результатів. "Кабан зіграв 170 хвилин і зробив 3 асіста. Незабаром розпочнеться другий збір. А скільки забив і віддав Соль за 5 ігор на зборах в Іспанії?", – написав Панков в Instagram. Мілевський зробив репост цього поста.

Нагадаємо, Артем Мілевський повернувся в "Динамо-Брест" і зараз він на зборах, де взяв участь у трьох спарингах і відзначився трьома передачами.

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