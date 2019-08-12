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Мила кішка зірвала інтерв'ю: відео, яке зробить ваш вечір

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Кіт зробив інтерв'ю веселішим - фото 1
Кіт зробив інтерв'ю веселішим

Брати інтерв'ю (і давати теж) – задача невдячна та вельми непроста. Потрібно добряче вивчити співрозмовника, скласти запитання та розкрутити на відвертощі. Однак, часто інтерв'ю може зіпсувати хтось або щось. У цьому випадку попрацював пухнастик, який нахабно вліз у кадр.

Власне, інтерв'ю з фінським гонщиком Матіасом Хенколоєм прикрасив саме кіт, який став буквально зіркою розмови.

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Відеоінтерв'ю знімали у заміського будинку Матіаса, на вулиці. Посеред діалогу у кадр проникла кішка і відразу ж перетягнула на себе всю увагу. У момент її появи Матіас розповідав, що почав кататися на конях.

Коли кішка встрибнула гонщику на плече, журналістка сказала: "Я дивлюся, у вас тут і кішки є". Потім вони почали, з усіх сил намагаючись не помічати кішку, міркувати про те, що їздити на конях приємніше влітку, ніж взимку (як ви розумієте, до появи кішки інтерв'ю було на краю провалу).

Але тут кішка зробила другу вдалу спробу захоплення уваги: ​​вона стрибнула на журналістку і впевнено почала її виціловувати. Журналістка розсміялася: "Нічого не можу сказати. Приголомшливе муркотіння. Скажіть, Матіас, у мене є щось на плечі?" Матіас підтримав жарт: "Ні, абсолютно нічого немає".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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