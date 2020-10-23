Міла Йовович поділилася секретом збереження фігури після пологів

У лютому 2020 року у відомої актриси Міли Йовович народилася третя дитина. Зараз вона присвячує себе тому, щоб повернути колишню фізичну форму.

Артистка не звикла засиджуватися у декреті і завжди дуже швидко приводила себе до ладу, оскільки їй потрібно було зніматися у фільмах.

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"Ми прокидалися щоранку о 4 годині, тренувалися протягом години, а потім я сідала у крісло для макіяжу. Слава Богу, моя героїня вже виглядала так, ніби вона пережила війну, тому що на той час, коли ми починали, я завжди була такою зіпрілою!" – розповідає актриса про тренування після народження другої дитини.

За словами Йовович, неможливо ефективно схуднути після пологів без виснажливих занять спортом, оскільки організму потрібно позбутися ресурсів, які він накопичував для життєдіяльності матері та дитини.

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