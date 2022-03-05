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війна

Дивіться, як на німецькому каналі ZDF Путіна послали на х*й: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

В ефірі німецького ток-шоу на телеканалі ZDF обговорювали війну Росії з Україною, і зокрема Путіна. Йому залишили послання, раніше отримане російським військовим кораблем.

Відео опублікували у YouTube каналу.

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"Майже весь світ солідарний з Україною, проти якої Росія розгорнула загарбницьку війну", – йдеться в описі відео.

Кадр з шоу- фото 499795
Кадр з шоу

Крім того, ведучі ток-шоу говорили про героїзм українського народу, наших збройних сил, а також президента Володимира Зеленського. Вони транслювали думку про те, що Путін уже програв, адже на ньому назавжди залишиться "тавро жорстокого нападу на мирну державу".

Дивіться повний випуск шоу:

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