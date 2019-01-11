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Мікробіолог створює малюнки за допомогою бактерій

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Малюнки бактеріями - фото 1
Малюнки бактеріями / instagram

Акаунт американського мікробіолога в Instagram заповнений чашками Петрі, на дні яких виведені акуратні малюнки.

Коли Кейтлін вчилася у школі, в її лабораторії для підфарбовування кишкової палички використовували агар з еозином. Дівчина жартома сказала, що було б круто намалювати за допомогою бактерій ялинку. У результаті її однокласники влаштували конкурс на найкращий малюнок з бактерій.

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Зараз Кейтлін Каак – науковий співробітник лабораторії мікробіології в діагностичних лабораторіях Вісконсіна. Як стверджує Каак, її захоплення малюванням за допомогою бактерій допомагає пробудити у студентів інтерес до мікробіології.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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