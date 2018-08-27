Микола Тищенко і NANA на шоу Танці з зірками 2018: відео скандального виступу

Ведучий та ресторатор Микола Тищенко став учасником шоу Танці з зірками 2018. У 1 випуску він виконав запальну сальсу зі своєю парнеркою, однак ні суддям, ні глядачам виступ пари не сподобався. Дивіться відео та робіть власні висновки!

Микола Тищенко вже отримав титул альфа-самця на проекті Танців з зірками 2018. Компанію йому склала не менш сексуальна Анастасія Кумейко – танцюристка та екс-Nikita, яка тепер виступає під псевдонімом DJ NANA.

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У першому прямому ефірі пара виконала пристрасну сальсу, наприкінці якої "ревізор" приготував пікантні суші зі своєї парнерки. Судді відзначили розкішну фізичну форму Миколи Тищенка, але порадили йому більше рухатися на сцені. На додачу, Катерина Кухар розкритикувала вульгарність номера, а Влад Яма назвав ведучого "лінивим" у танці.

У результаті пара отримала найнижчу оцінку журі – 13 балів. Невдоволення висловили і користувачі мережі. А вам сподобався виступ Тищенко та NANA?

Микола Тищенко та Nana – дивитися онлайн відео виступу 26-08-2018:

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