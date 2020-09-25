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Мій: Слава Камінська підігріла чутки про стосунки з Дмитром Дікусаром
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Учасниця гурту НеАнгели Слава Камінська після вильоту з шоу Танці з зірками 2020 не припинила спілкування зі своїм партнером Дмитром Дікусаром. Співачка публікує провокаційні фото з танцівником.
Так, ефектна пара з'явилася на презентації шоу "Маскарад", що стартує на каналі 1 + 1 вже 26 вересня.
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Для виходу в світ Камінська вибрала спокусливе чорне шкіряне плаття з рукавами-буфами, а доповнила лук білою сумочкою і масивними сережками. Волосся вона зібрала в гладкий хвіст, а також зробила макіяж з акцентом на червоні губи. Дікусар же був в класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою, а також в окулярах.
"Мій. Партнер, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ніщо не буває так вчасно, як людина. З його плечем, підтримкою і розумними думками", – зворушливо підписала фото співачка. Варто відзначити, що Слава Камінська під час шоу Танці з зірками публікувала дуже ніжні фото з Дікусаром, що і спровокувало бурхливу реакцію фоловерів в Інстаграмі.
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