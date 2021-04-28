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Мій секрет з Єфросиніною 1 сезон 1 випуск: Ірина Білик розповіла про стосунки із сином
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На телеканалі СТБ розпочинається нове провокаційне шоу "Мій секрет". У цій передачі відомі зірки відповідатимуть на каверзні запитання ведучих і розповідатимуть неочікувані факти про своє життя. Дивіться онлайн 1 випуск про життя Ірини Білик!
У 1 випуску шоу "Мій секрет" головною героїнею стане Ірина Білик. Співачка дуже рідко дає інтерв'ю, тож дізнатися про її життя та творчість вкрай важко. Це інтерв'ю стане справжнім сюрпризом для шанувальників зірки.
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Мій секрет 1 випуск: Пророчі сни, чоловіки та зради Ірини Білик
У провокаційному проєкті свої таємниці розкрила легенда українського шоу-бізнесу Ірина Білик. Які подробиці з особистого життя роз'ятрили старі рани? Через що співачка не могла стримати сліз? І чому була спроможна втекти зі студії проєкту Мій секрет?
Мій секрет 1 випуск – дивитися онлайн від 28.04.2021
Раз на рік й Ірина Білик дає інтерв'ю
Її хіти підкорили серця мільйонів українців, а слова її пісень лунають на усіх радіохвилях. Ірина Білик – епатажна й успішна медійна особистість, але попри шалений інтерес фанатів, вона ніколи не любила відкривати секрети свого приватного життя. У спецвипуску вперше за 30 років своєї творчої кар'єри українська примадонна нарешті наважилась позбутися скелетів у темній шафі. Чи було легко артистці розпрощатися з минулим?
Співачка передбачила загибель Кузьми Скрябіна?
Ірина Білик мала теплі стосунки із нині покійним Кузьмою Скрябіним. Колеги з творчого цеху виконали спільну пісню "Мовчати", яка стала ліричним гімном кохання, що не потребує зайвих слів. У проєкті Мій секрет з Машею Єфросиніною Іра зізналася: за день до страшної загибелі співака їй наснився пророчий сон. На ранок артистці повідомили слова, які назавжди закарбувалися у її пам'яті: її друг пішов із життя…
Хто з українських співаків неприємно вразив Ірину?
Жінка вперше зізналася, як неприємно її вразив вчинок відомого українського виконавця. Співак сперечався з Іриною за право виконання хіта "Мовчати" на концерті, присвяченому пам'яті Скрябіна. Чи назвала співачка ім'я цієї людини? І чому вона так довго приховувала цей інцидент?
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