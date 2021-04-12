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Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО)

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Холостяк 11, дівчата - фото 1
Холостяк 11, дівчата

Протягом майже всього шостого випуску проєкту Холостяк учасниці ходили без макіяжу. Це було особисте прохання холостяка Михайла Заливака.

Михайло попросив дівчат не користуватися косметикою не тільки тому, що хотів побачити їх натуральний образ, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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Головною причиною став той факт, що щорічно на тваринах тестують велику кількість засобів для макіяжу, тому холостяк вирішив створити таку акцію на знак боротьби з насильством над тваринами. Ну і, звичайно ж, щоб побачити натуральну красу дівчат, що тут приховувати!

Ми зібрали фото всіх учасниць з макіяжем і без:

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455231

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455232

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455233

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455234

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455235

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455236

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455237

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455238

Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО) - фото 455239

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