Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО)

Протягом майже всього шостого випуску проєкту Холостяк учасниці ходили без макіяжу. Це було особисте прохання холостяка Михайла Заливака.

Михайло попросив дівчат не користуватися косметикою не тільки тому, що хотів побачити їх натуральний образ, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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Головною причиною став той факт, що щорічно на тваринах тестують велику кількість засобів для макіяжу, тому холостяк вирішив створити таку акцію на знак боротьби з насильством над тваринами. Ну і, звичайно ж, щоб побачити натуральну красу дівчат, що тут приховувати!

Ми зібрали фото всіх учасниць з макіяжем і без:

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