Михайлове чудо 2020: що можна і не можна робити у цей день

Сьогодні, 19 вересня християни згадують диво Архістратига Михаїла: свято у народі також називають Михайлове чудо. В цю дату існує ряд заборон і прикмет. Читайте, що категорично не можна робити на Михайлове чудо.

Як свідчать церковні перекази, в IV столітті в цей день в місті Хонех (Колоссах) у Фрігії після молитов паламаря Архипа Херотопського з'явився архістратиг Михайло і запобіг спробі язичників затопити храм. Він вдарив жезлом по горі і відкрив в ній широку розколину, куди кинулися води потоку і храм залишився недоторканим.

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На іконах Архістратига Михаїла зображують з мечем в руках. У християнській літературі зазначено, що архангел супроводжує душі померлих, які вимолюють прощення у Господа, направляючи їх в рай. Михайло також знає все про діяння кожної людини, оскільки завідує "Великою книгою доль".

Архістратиг Михаїл

Що робити на Михайлове чудо

В цей день треба до всіх людей ставитися з теплотою. Михайлов день краще провести спокійно і з молитвою. Якщо ж ви з кимось посварилися, то, як раз в цей день варто помиритися з цією людиною. Прийнято було в той час ходити в гості один до одного, весело проводити час і вести душевні розмови. Але ні в якому разі в Михайлов день не можна напиватися, колобродити або влаштовувати гучні гулянки.

Що не можна робити на Михайлове чудо

Працювати: "На Михайла не можна працювати – Бог покарає". Так, великим гріхом вважається сіяти, орати, викопувати овочі, рубати дрова, виконувати важку домашню роботу, пекти хліб і пироги.

Особлива заборона стосується предметів, що колють: в цей день не можна в'язати, шити, різати, рубати, колоти.

Не варто сперечатися, сваритися, лаятися, конфліктувати – краще у всьому шукати компроміс.

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