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19 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 вересня, у світі відзначають Всесвітній день донора кісткового мозку, а також День фармацевтичного працівника України та День винахідника і раціоналізатора України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають Спогад дива Архістратига Михаїла. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри і борця проти всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем в руці або списом, який знищує диявола.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 19 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день донора кісткового мозку.
- День фармацевтичного працівника України.
- День винахідника і раціоналізатора України.
- Міжнародний день наслідування піратам.
- День народження "Смайлика".
- 1841 — збудована перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель).
- 1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях.
- 1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею була визнана 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре.
- 1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці.
- 1920 — до Дубна й Луцька вступили частини 3-ї польської армії, до Тернополя — одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР.
- 1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції потрапили 665 тисяч осіб.
- 1944 — СРСР, Велика Британія та Фінляндія підписали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла та Карельський перешийок.
- 1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі.
- 1983 — Сент-Кіттс і Невіс отримав повну незалежність
- 1985 — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера загинули близько 9000 осіб, десятки будівель були повністю зруйновані.
- 1991 — у Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.
- 2006 — у Таїланді відбувся військовий переворот.
- 2015 — найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ВЕРЕСНЯ
- 1782 — Яким Нахімов, харківський поет-сатирик.
- 1858 — Адріан Кащенко, український письменник.
- 1911 — Вільям Голдінг, англійський письменник.
- 1942 — Євген Станкович, український композитор, голова Національної спілки композиторів України.
- 1948 — Михайло Тімофті режисер, актор, музикант.
- 1959 — Віктор Андрієнко, український актор кіно й телебачення, комік.
- 1960 — Оксана Забужко, провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка.
- 1962 — Олександр Музичко, український націоналіст.
- 1964 — Тріша Єрвуд, американська кантрі-співачка, акторка та письменниця.
- 1977 — Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор
- 1982 — Елені Даніліду, грецька тенісистка.
- 1990 — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день влаштовували зустрічі з сусідами та родичами. Зазвичай розмовляли, обговорювали якісь події і питання, влаштовували посиденьки, кожен приносив з собою якусь конкретну страву. 19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року.
- Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.
- Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – зима буде холодною.
- Якщо людина народилася 19 вересня, то її талісманом є аметист.
- Якщо на деревах з'явився іній, взимку слід очікувати рясного снігу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні строго заборонено працювати.
- Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.
- Не можна сильно наїдатися.
- Протипоказано у цю суботу давати в борг – грошей своїх ви побачите не скоро.
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