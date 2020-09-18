Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

19 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 93
19 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 19 вересня, у світі відзначають Всесвітній день донора кісткового мозку, а також День фармацевтичного працівника України та День винахідника і раціоналізатора України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають Спогад дива Архістратига Михаїла. Церква шанує архангела Михаїла як захисника віри і борця проти всякого зла. На іконах Михайло зображується з вогненним мечем в руці або списом, який знищує диявола.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 19 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день донора кісткового мозку.
  • День фармацевтичного працівника України.
  • День винахідника і раціоналізатора України.
  • Міжнародний день наслідування піратам.
  • День народження "Смайлика".
  • 1841 — збудована перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель).
  • 1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях.
  • 1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею була визнана 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре.
  • 1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці.
  • 1920 — до Дубна й Луцька вступили частини 3-ї польської армії, до Тернополя — одночасно частини 6-ї польської армії та Дієвої Армії УНР.
  • 1941 — німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції потрапили 665 тисяч осіб.
  • 1944 — СРСР, Велика Британія та Фінляндія підписали мирну угоду, за якою до складу СРСР передано території Петсамо, Салла та Карельський перешийок.
  • 1982 — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі.
  • 1983 — Сент-Кіттс і Невіс отримав повну незалежність
  • 1985 — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 бала за шкалою Ріхтера загинули близько 9000 осіб, десятки будівель були повністю зруйновані.
  • 1991 — у Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.
  • 2006 — у Таїланді відбувся військовий переворот.
  • 2015 — найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ВЕРЕСНЯ

  • 1782 — Яким Нахімов, харківський поет-сатирик.
  • 1858 — Адріан Кащенко, український письменник.
  • 1911 — Вільям Голдінг, англійський письменник.
  • 1942 — Євген Станкович, український композитор, голова Національної спілки композиторів України.
  • 1948 — Михайло Тімофті режисер, актор, музикант.
  • 1959 — Віктор Андрієнко, український актор кіно й телебачення, комік.
  • 1960 — Оксана Забужко, провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка.
  • 1962 — Олександр Музичко, український націоналіст.
  • 1964 — Тріша Єрвуд, американська кантрі-співачка, акторка та письменниця.
  • 1977 — Валерій Гончаров, український гімнаст, олімпійський чемпіон (2004) і срібний призер (2000) Олімпійських ігор
  • 1982 — Елені Даніліду, грецька тенісистка.
  • 1990 — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У цей день влаштовували зустрічі з сусідами та родичами. Зазвичай розмовляли, обговорювали якісь події і питання, влаштовували посиденьки, кожен приносив з собою якусь конкретну страву. 19 вересня було прийнято попередньо посваритися через якесь дріб'язкове питання, а вже за столом миритися, щоб не конфліктувати впродовж всього року.
  • Тепло на Михайлів день – осінь буде довгою.
  • Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – зима буде холодною.
  • Якщо людина народилася 19 вересня, то її талісманом є аметист.
  • Якщо на деревах з'явився іній, взимку слід очікувати рясного снігу.
19 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 425572

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні строго заборонено працювати.
  • Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.
  • Не можна сильно наїдатися.
  • Протипоказано у цю суботу давати в борг – грошей своїх ви побачите не скоро.

Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 188
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 283
Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
  • 13 вересня, 21:49
  • 37541
Загрузка...
Новини