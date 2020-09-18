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Гороскоп на 19 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 19 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні буде легко захопитися, вичерпати мирний потенціал ситуації і перетворити її в аварійну. На словах, війни будуть часто йти за справедливість. На ділі, метою може бути знищення противника. Є ризик натрапити на активний або пасивний опір, потрапити в осередок конфлікту. Небезпечно виступати з критикою і претензіями.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 19 вересня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнів може дратувати поведінка інших людей або висловлена ними думка. Багато хто буде схильний гостро реагувати на критику і претензію. Через це є ризик сварки з окремими людьми або оточенням в цілому.
Телець
Хороший день для занять спортом, для спілкування. Ймовірно, вас чекають зміни в матеріальному становищі. Як показують зірки, діяльність у спільному проєкті принесе вам прибуток. Планети вам сприяють, а тому дозволять блиснути талантами. Однак не слід займатися ризикованими справами або пускатися в явні авантюри. Блискавка уві сні – знак невірного вибору дороги.
Близнюки
Вам належить займатися відразу декількома справами. Намагайтеся не проводити час даремно. Особлива увага – до інформації, що надходить. День спонукає до романтичного настрою, приємного проведення часу і гармонійних відносин з коханою людиною.
Рак
Ракам день не обіцяє спокою та комфорту. Чергова хвиля дратівливості може перевести мирну бесіду у формат сварки. Можна натрапити на заборону або відмову. Сплеск негативних емоцій погано відіб'ється на самопочутті, підвищить аварійність на виробництві та в побуті. Ситуація почне виправлятися ближче до ночі.
Лев
Сьогодні ви опинитеся в центрі уваги. Вас чекає втілення сильних і честолюбних бажань. Гарний час для розвитку комерційних зв'язків, особистих відносин. Сьогодні чекайте ділових пропозицій. Фінансового успіху ви досягнете за допомогою партнерів або впливових покровителів. Прекрасний час для спілкування з протилежною статтю. Імовірність гармонійних відносин дуже велика.
Діва
Цей період підходить для обговорення ділових питань. Постарайтеся проявити себе хорошим стратегом. Зараз доведеться витрачати набагато більше зусиль на справи, які раніше давалися легко. Порадувати можуть звістки від близьких людей.
Терези
Сьогодні Терезам варто контролювати свою промову. Ваш літературний дар або ораторське мистецтво не будуть піддаватися сумніву, але вас може підвести схильність до перебільшення і словесної експансії. Оточуючих може дратувати ваша балакучість, подвійність аргументів, схильність до повчання. Цільова аудиторія здатна відреагувати на ваші слова мовчанням або зустрічним протестом.
Скорпіон
Цей день обіцяє бути сприятливим з усіх боків. Це може торкнутися творчих зустрічей, спілкування з близькими і коханими. Планомірна діяльність робочого тижня і сімейне благополуччя сприятимуть гармонії та рівновазі почуттів. Якщо все буде складатися успішно, не виключено, що до кінця року ви поліпшите своє суспільне і матеріальне становище.
Стрілець
У цей день у вас можуть виникнути розбіжності з кимось із вашого оточення. Причини – і ваша власна непоступливість, і чужа необачність. Намагайтеся знайти з людьми спільну мову. Зараз невідповідний час для укладення угод, проведення ділових переговорів і підписання документів. Будьте обережні у фінансових питаннях: не давайте грошей у борг.
Козеріг
Козероги сьогодні у зоні ризику. Легко поставити під удар кар'єру, посаду, професійні досягнення, важливе партнерство. На ділі завдання може виявитися складнішим, ніж виглядали на словах. Безсумнівний плюс цієї ситуації для багатьох Козерогів – досвід подолання аналогічних бар'єрів в минулому. Але зірки все ж радять підстрахуватися і дотримуватися техніки безпеки.
Водолій
Пасивний, важкий день. Нічого нового не робіть. Займайтеся повсякденними, поточними справами. Водолії, котрі захворіли у цей день, з великими труднощами впораються з недугою. Позитивний результат буде залежати від сили волі і підтримки близьких.
Риби
За складні справи варто братися лише у тому випадку, якщо у вас є надійні помічники. Образи і розбіжності можуть виникнути в родині. Не будьте занадто відвертими навіть з близькими людьми – все сказане може обернутися проти вас. Ваш девіз зараз: мовчання – золото.
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