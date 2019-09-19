Михайлове чудо 2019: заборони, що не можна робити 19 вересня

Свято Михайлове чудо в 2019 році православні українці відзначають у четвер, 19 вересня. Дізнайтеся, що у цей день заборонено, а що можна і навіть треба робити.

Михайлове чудо щороку відзначають 19 вересня, і це свято є доволі суворим та справедливим. Вважається, що архангел Михаїл зцілив доньку мешканця міста Хони Архипа від німоти. Тому у честь такого дива чоловік побудував храм його імені. Віряни вважають, що саме у цей день можуть траплятися різні несподіванки, а кожен отримає по заслугах.

Детальніше про Михайлове чудо 2019: історія, традиції і прикмети на свято 19 вересня

Що можна робити на Михайлове чудо 2019:

Цей день варто провести у колі близьких та рідних людей, якомога далі від будь-якої роботи

Можна працювати лише на благо інших та тих, хто потребує допомоги

У церквах проводять святковий молебень та запалюють свічки

Кожен охочий приходить до храму та може попросити Архангела втілити у реальність заповітні бажання

Найкраще цей день провести у молитві

На Михайлове чудо заведено зустрічатись з тими, з ким посварився, та налагоджувати дружні зв'язки

У цей день також влаштовують святкування у домівках, адже Архангел за те, щоб після важкої роботи був відпочинок

Михайлове чудо щороку відзначають в один і той же день - 19 вересня

Що не можна робити на Михайлове чудо:

У цей день заборонено працювати не лише фізично, а й розумово. Допускається лише робота, яка допомагає тим, кому чогось бракує

Не можна вживати лайку та нецензурну лексику, а також створювати конфліктні ситуації

Не можна викидати недоїдки та залишки їжі

Не можна ні з ким сваритися та сперечатися, а також згадувати давні образи

Не можна брехати та обманювати людей

У народі вважають, що не можна мити голову, щоб не змити всі розумні думки

Не можна лягати спати без молитви

Архангел Михаїл стоїть на воротах до раю

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