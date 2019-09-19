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Михайлове чудо 2019: заборони, що не можна робити 19 вересня

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Традиції і заборони в день Михайлового чуда - фото 1
Традиції і заборони в день Михайлового чуда

Свято Михайлове чудо в 2019 році православні українці відзначають у четвер, 19 вересня. Дізнайтеся, що у цей день заборонено, а що можна і навіть треба робити.

Михайлове чудо щороку відзначають 19 вересня, і це свято є доволі суворим та справедливим. Вважається, що архангел Михаїл зцілив доньку мешканця міста Хони Архипа від німоти. Тому у честь такого дива чоловік побудував храм його імені. Віряни вважають, що саме у цей день можуть траплятися різні несподіванки, а кожен отримає по заслугах.

Детальніше про Михайлове чудо 2019: історія, традиції і прикмети на свято 19 вересня

Що можна робити на Михайлове чудо 2019:

  • Цей день варто провести у колі близьких та рідних людей, якомога далі від будь-якої роботи
  • Можна працювати лише на благо інших та тих, хто потребує допомоги
  • У церквах проводять святковий молебень та запалюють свічки
  • Кожен охочий приходить до храму та може попросити Архангела втілити у реальність заповітні бажання
  • Найкраще цей день провести у молитві
  • На Михайлове чудо заведено зустрічатись з тими, з ким посварився, та налагоджувати дружні зв'язки
  • У цей день також влаштовують святкування у домівках, адже Архангел за те, щоб після важкої роботи був відпочинок
Михайлове чудо щороку відзначають в один і той же день - 19 вересня - фото 355937
Михайлове чудо щороку відзначають в один і той же день - 19 вересня

Що не можна робити на Михайлове чудо:

  • У цей день заборонено працювати не лише фізично, а й розумово. Допускається лише робота, яка допомагає тим, кому чогось бракує
  • Не можна вживати лайку та нецензурну лексику, а також створювати конфліктні ситуації
  • Не можна викидати недоїдки та залишки їжі
  • Не можна ні з ким сваритися та сперечатися, а також згадувати давні образи
  • Не можна брехати та обманювати людей
  • У народі вважають, що не можна мити голову, щоб не змити всі розумні думки
  • Не можна лягати спати без молитви
Архангел Михаїл стоїть на воротах до раю - фото 355938
Архангел Михаїл стоїть на воротах до раю

Читайте також: 19 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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