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Михайличенко прокоментував не найвдалішу гру Динамо проти Лугано

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Олексій Михайличенко з асистентом - фото 1
Олексій Михайличенко з асистентом / bigmir

Олексій Михайличенко висловився щодо матчу Динамо проти Лугано. Головний тренер киян заступився за своїх підопічних.

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував матч проти "Лугано", який завершився нульовою нічиєю.

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За словами Михайличенка, його команда не показала все, на що здатна. "Мені здається, ми швидше втратили два очки. На жаль, в атаці не показали всього того, що могли. Мабуть, на це є певні причини: на мій погляд, було багато браку, причому в простих ситуаціях, і трохи не вистачило сил..."

Михайличенко - фото 359528
Михайличенко

"В атаці не вистачало якості: підготовлених передач, завершення, ударів. У першому таймі ми дуже багато намагалися грати через центр, де наробили купу помилок, які призводили до контратак суперника. Я тому і кажу, що не вистачило сил, адже від цього залежить правильність прийнятого рішення в тому або іншому моменті. А те, що команда намагалася рухатися і грати до кінця у свій футбол це очевидно. У другому таймі ми майже весь час провели на половині поля суперника, але цього замало, треба більше погрожувати, створювати моментів, щоб їх реалізувати", – сказав Михайличенко після матчу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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