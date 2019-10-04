Михайличенко прокоментував не найвдалішу гру Динамо проти Лугано

Олексій Михайличенко висловився щодо матчу Динамо проти Лугано. Головний тренер киян заступився за своїх підопічних.

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував матч проти "Лугано", який завершився нульовою нічиєю.

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За словами Михайличенка, його команда не показала все, на що здатна. "Мені здається, ми швидше втратили два очки. На жаль, в атаці не показали всього того, що могли. Мабуть, на це є певні причини: на мій погляд, було багато браку, причому в простих ситуаціях, і трохи не вистачило сил..."

Михайличенко

"В атаці не вистачало якості: підготовлених передач, завершення, ударів. У першому таймі ми дуже багато намагалися грати через центр, де наробили купу помилок, які призводили до контратак суперника. Я тому і кажу, що не вистачило сил, адже від цього залежить правильність прийнятого рішення в тому або іншому моменті. А те, що команда намагалася рухатися і грати до кінця у свій футбол – це очевидно. У другому таймі ми майже весь час провели на половині поля суперника, але цього замало, треба більше погрожувати, створювати моментів, щоб їх реалізувати", – сказав Михайличенко після матчу.

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