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Кубок України: результати жеребкування, хто зіграє в 1/8 фіналу

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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України - фото 1
Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

У Києві відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, у якому взяли участь 16 команд. За результатами жеребкування вони були поділені на пари. Дізнайтесь, хто ж з ким зіграє!

В 1/8 фіналу Кубка України пробились 11 команд Прем'єр-Ліги та 5 клубів нижчих ліг. На церемонії жеребкування вони утворили вісім пар, які зустрінуться 30 жовтня (базова дата).

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

  • Колос (Ковалівка) – Ворскла (Полтава)
  • Минай (Ужгород) – ФК Львів
  • МФК Миколаїв – Десна (Чернігів)
  • Альянс (Долина) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
  • Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)
  • Інгулець (Петрово) – Дніпро-1 (Дніпро)
  • Маріуполь – Олімпік (Донецьк)
  • Олександрія – Зоря (Луганськ)
Кубок України: результати жеребкування, хто зіграє в 1/8 фіналу - фото 359223

Чинним володарем Кубка України і рекордсменом за кількістю перемог в турнірі (13) є Шахтар. "Гірники" вигравали трофей в чотирьох останніх сезонах.

Відеозапис жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

Дивіться також: Відео голів та огляд матчу Аталанта – Шахтар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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