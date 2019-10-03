Кубок України: результати жеребкування, хто зіграє в 1/8 фіналу

У Києві відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України, у якому взяли участь 16 команд. За результатами жеребкування вони були поділені на пари. Дізнайтесь, хто ж з ким зіграє!

В 1/8 фіналу Кубка України пробились 11 команд Прем'єр-Ліги та 5 клубів нижчих ліг. На церемонії жеребкування вони утворили вісім пар, які зустрінуться 30 жовтня (базова дата).

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Колос (Ковалівка) – Ворскла (Полтава)

Минай (Ужгород) – ФК Львів

МФК Миколаїв – Десна (Чернігів)

Альянс (Долина) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)

Інгулець (Петрово) – Дніпро-1 (Дніпро)

Маріуполь – Олімпік (Донецьк)

Олександрія – Зоря (Луганськ)

Чинним володарем Кубка України і рекордсменом за кількістю перемог в турнірі (13) є Шахтар. "Гірники" вигравали трофей в чотирьох останніх сезонах.

Відеозапис жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

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