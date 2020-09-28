Мідне весілля (7 років): привітання з річницею і найкращі подарунки

7-та річниця весілля називається мідною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з ювілеєм у спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на мідне весілля – важливий елемент у привітанні з сьомою річницею сімейного життя! Мідь є не лише міцним металом, але й цінним. Це говорить про те, що семирічний шлюб представляє не тільки міцність, але і неабияку цінність.

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Семиріччя спільного подружнього життя – це про тривалі стосунки, які вже перетерпіли багато різних подій та емоцій.

Що подарувати подружжю на 7 років сімейного життя – мідне весілля:

Вироби з міді

Мідні прикраси

Ремінь з мідною пряжкою

Сувеніри з міді

Мідна підкова

Щодо самого подружжя, то з огляду на старі традиції, вони повинні обмінятися монетами з міді, щоб їх майбутнє сімейне життя було щасливим.

Окрім подарунків з міді, можете не обмежувати себе й дарувати те, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з сьомою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Ваш союз, на заздрість всім,

З кожним роком все міцнішає.

Скільки років вам сьогодні? Сім!

День народження шлюб зустрічає!

Нехай любов живе в серцях

Ще сотню років чи двісті,

Щоб від щастя в хмарах

Ви завжди парили разом!

***

З семиліттям сім'ї

Вас сьогодні вітаю,

Щастя, радості любові

Вам сердечно бажаю.

Нехай терпіння, розуміння

Ніколи вас не залишать,

Побутові нехай проблеми

Пристрасть не зменшать.

***

З весіллям мідним!

Вам – життя відповідного,

Любові нескінченної

І ласки безтурботної!

Живіть красиво,

Цілуйтеся грайливо

І пам'ятайте вічно

Тепло першої зустрічі!

***

Ви разом сім чудесних років,

З чим вас сердечно і вітаю!

Важливіше любові немає,

Тож щастя вічного бажаю!

Нехай мир і злагода в родині у вас

Завжди панують, щоб у відносинах

Вогонь кохання довіку не згас!

Тоніть в радісних миттєвостях!

***

Вітаю вас, діти,

З мідним весіллям від душі!

Ви сім років уже одружені.

До чого ж ви вже гарні!

Скільки віри, скільки світла

У ваших радісних очах!

Нехай не гасне щастя це,

Нехай любов живе в серцях!

***

У сьому річницю, на ваше мідне весілля, бажаю мільйон радісних емоцій і відчуттів. Нехай кожен раз, коли ви дивитеся в улюблені очі, вас охоплюють трепетні почуття. Нехай 7 прожитих щасливих років в шлюбі залишать яскравий слід в житті та закладуть міцний фундамент для майбутнього. Бажаю радості, багатства, гармонії, жити в одному ритмі, в одній тональності та одними й тими ж цінностями.

***

Щасливе число в спільному паспорті вашого шлюбу, з мідним весіллям вас! Бажаю жити щасливо і дружно, в усьому підтримувати один одного і разом боротися до кінця, навіть, якщо доведеться пройти крізь вогонь, воду і мідні труби. Нехай цілу вічність триває історія вашого кохання, нехай у вашій родині завжди панує лад і достаток.

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Я вітаю вас з мідним весіллям! Щасливі 7 років за плечима, а попереду нехай буде ще багато років любові, багатства та успіхів. Бажаю, щоб яскравим мідним кольором на сонці життя переливалися ваші почуття, щоб для вашої родини щодень був чудовим і добрим! І нехай ваші серця б'ються в одному ритмі мелодії з 7 нот: натхнення, радості, розуміння, поваги, чуйності, ніжності, пристрасті.

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Сьогодні у наших винуватців урочистості – мідне весілля, семиріччя спільного життя! Вітаємо вас з цією подією! Кажуть, що якщо сім'я пережила сім років разом, значить, це вже назавжди. Ми бажаємо вам, щоб це повір'я виповнилося, і ніщо не могло розірвати ваші міцні сімейні пута. Нехай ваша любов буде такою ж ніжною і гарячою, як в перший рік сімейного життя, і від року в рік стає міцніше і чистіше за діамант. Будьте щасливі! Гірко!

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Вітаємо вас з семиліттям спільного життя і висловлюємо свою вдячність за те, що вселяєте в людей віру і надію, що любов і міцна сім'я існують на цьому світі. Тільки вам відомо, що вам вартувало створити справжній "одиницю суспільства", якою пишається країна. Бажаємо вам виконання ваших бажань, щораз міцнішу з роками любові і яскравих позитивних вражень від життя.

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Вітаю з річницею! За 7 років ви через багато що пройшли, разом долали труднощі, перепони, підкорювали вершини, дарували один одному щастя, усмішки через дрібниці та без причини. Нехай ваша любов з кожним днем ​​буде розгоратися в величезну пожежу, яка не обпікає, а гріє і дарує тепло.

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Вітаю з чудовою мідною річницею, з 7-річчям вашого сімейного життя. Хочу побажати, щоб число 7 стало щасливим у вашому житті та наповнило цей рік родинним теплом, радісними подіями, щасливими моментами, райдужним настроєм і світлим добром. Живіть у мирі та любові!

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Вітаю з річницею весілля! Сім років – це хороший досвід сімейного життя, коли ви вже знаєте один одного і можете подолати будь-які труднощі. Бажаю, щоб цей семирічний етап став маленьким кроком на довгому прекрасному життєвому шляху!

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Молодята, з мідною сімкою вас! Бажаю вам спільних досягнень, достатку у всьому. Живіть в цілковитому взаєморозумінні, а там вже до олов'яного весілля як рукою сягнути.

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З 7 щасливими роками в шлюбі ми вас сердечно вітаємо! Сьогодні ваш союз став золотисто-рожевим і перетворився в сплав пластичного мідного сердечка! Будьте і ви один до одного поступливими та гнучкими! З річницею Мідним Весіллям!

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Вітаю з мідної річницею! Крута дата ці 7 років шлюбу. Нехай жодна ваша мрія ніколи не накривається мідним тазом, нехай кожен день вам дарує відблиск радості, посмішок і добра! Будьте на сьомому небі від щастя і продовжуйте розфарбовувати сімейне життя сімома яскравими кольорами веселки.

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Цей день переливається мідним блиском, адже сьогодні ваше мідне весілля. Вітаю вас з 7-річчям шлюбу і бажаю бути один для одного Квіткою-семицвіткою і завжди виконувати заповітні бажання один одного. Нехай ваша мідна любов завжди має високу електропровідність, передаючи від серця до серця ніжність, пристрасть і трепет.

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Твою мідь! Вже 7 років як ви чоловік і дружина. Від душі вітаю з мідним весіллям і бажаю мідного полиску щастя, життя з шиком і невичерпного колодязя любові! Бажаю дружині майстерно грати на всіх сімох струнах нервової системи чоловіка, бажаю чоловікові щодня створювати свої 7 чудес для дружини!

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Ви з'єдналися й ось через 7 років, ваш союз перетворився в красиві кристали мідного купоросу, небесного кольору! Бажаю вам від підвищення температури в спальні танути та плавитися в палких обіймах один одного! Прагніть, щоб ваш шлюб поступово наближався до коштовних каменів! Вітаю з Мідної річницею!

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7 років пролетіли, як мідний таз, і у вас, мої дорогі, щасливе свято. Я бажаю вам, у вашу річницю, щоб ваш подальший шлюб був таким же міцним, щасливим і сильним. Живіть дружно, не сваріться і нічого не діліть, адже девіз справжньої сім'ї закладено в рівноправності: "В сім'ї повинно бути все порівну! Дружині – шубу, чоловікові – краватка". З річницею!

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