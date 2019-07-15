Microsoft знайшла спосіб прискорити перехід людей на нову ОС

Корпорація вирішила позбавити застарілі операційні системи підтримки низки популярних ігор. Таким чином компанія мотивує користувачів оновити свої ОС.

Компанія Microsoft вирішила незвичайним способом мотивувати своїх користувачів до переходу на нову операційну систему Windows 10. Вони втратять доступ до низки стандартних ігор Йдеться про користувачів ОС Windows 7 і старіших. Вони незабаром не зможуть грати в такі ігри:

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Інтернет-нарди

Інтернет-шашки

Інтетнет-піки

Інтернет-черви

Інтернет-реверс

Терміни припинення доступу будуть залежати від версії Windows. Так, у випадку з Windows XP і ME, користувачі втратять доступ до ігор з 31 липня. А Windows 7 втратить доступ до них з 22 січня 2020 року.

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