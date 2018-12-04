Microsoft замінить стандартний браузер для Windows

Microsoft працює над новим браузером під кодовою назвою Anaheim, він, ймовірно, замінить стандартний браузер Edge.

Новий веб-браузер замінить Edge як браузер за замовчуванням на платформі Windows 10. Чи буде новий браузер йти під старим брендом Edge, поки що невідомо.

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Заміна пов'язана в першу чергу зі слабкою популярністю як самого браузера, так і рушія EdgeHTML в цілому. Замість останнього розробники використовуватимуть Chromium: саме він застосовується при розробці браузера Google Chrome.

Використання Chromium означає, що веб-сайти повинні поводити себе так само, як в браузері Google: користувачі не повинні будуть страждати від проблем нестабільності і продуктивності, які присутні в Edge. Що буде з розділом розширень для браузера в Microsoft Store і підтримкою самого браузера залишається загадкою.

Microsoft замінить стандартний браузер для Windows

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