Microsoft випустила тестову версію браузера Edge

Компанія Microsoft випустила тестову версію браузера Edge, що працює на базі Chromium. Про це повідомив у Twitter віце-президент Microsoft Джо Бельфіоре.

Доступні дві англомовних збірки браузера для розробників, одна з них буде оновлюватися щодня, друга – щотижня. Завантажити браузер для операційної системи Windows 10 можна на сайті Microsoft Edge Insider. У майбутньому з'являться версії браузера для інших поколінь Windows, а також MacOS.

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В основі нового браузера лежить вихідний код Chromium, але, як кажуть в Microsoft, в проект вже внесено 275 змін. У найближчі тижні компанія додасть в браузер темну тему, інструменти для перекладу і граматичної перевірки, а також плавну прокрутку.

You can now try Microsoft’s Chromium-powered version of Edge https://t.co/f3jzbYuG4V pic.twitter.com/9dVWCFZaQm — Zone Tech IO (@ZoneTechIO) 8 квітня 2019 р.

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