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Microsoft випустила тестову версію браузера Edge

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З'явилася тестова версія браузера Edge - фото 1
З'явилася тестова версія браузера Edge / 3dnews

Компанія Microsoft випустила тестову версію браузера Edge, що працює на базі Chromium. Про це повідомив у Twitter віце-президент Microsoft Джо Бельфіоре.

Доступні дві англомовних збірки браузера для розробників, одна з них буде оновлюватися щодня, друга – щотижня. Завантажити браузер для операційної системи Windows 10 можна на сайті Microsoft Edge Insider. У майбутньому з'являться версії браузера для інших поколінь Windows, а також MacOS.

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В основі нового браузера лежить вихідний код Chromium, але, як кажуть в Microsoft, в проект вже внесено 275 змін. У найближчі тижні компанія додасть в браузер темну тему, інструменти для перекладу і граматичної перевірки, а також плавну прокрутку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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