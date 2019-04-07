Головна причина вимикати інтернет на ніч

Багато експертів називають wi-fi "німим ворогом". Дізнайтеся чому потрібно відключати wi-fi роутер вночі.

Дуже важливу роль в нашому житті відіграє бездротовий інтернет, який надає нам доступ до безлічі корисних інструментів. Wi-fi став незамінною річчю в наших будинках, на роботі тощо. На жаль, у бездротового інтернету є деякі недоліки, про які не знає більшість людей. Зокрема, він може негативно впливати на стан нашого здоров'я.

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Цю технологію люди використовують вже кілька десятиліть, але насправді потрібно набагато більше часу, щоб зрозуміти, як вона впливає на організм людини. Бездротовий інтернет і випромінювання від нього можуть викликати рак та інші важкі захворювання.

У доповіді з громадським доступом Bioiniciative, стверджується, що близько двох тисяч міжнародних досліджень виявили зв'язок між тривалим впливом електромагнітного випромінювання на організм і утворенням пухлин. Крім того, це випромінювання може бути причиною головних болів, мігрені, гіперактивності і порушень сну.

Тож люди, які працюють з цим типом обладнання, мають виконувати рекомендацію щодо зниження впливу негативного ефекту радіації на організм.

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