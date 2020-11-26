Microsoft створили для фанатів Xbox ювелірну колекцію з кольє

До виходу нової ігрової консолі Xbox Series X Microsoft представила несподівану колаборацію: у співпраці з ювелірним брендом King Ice компанія випустила колекцію прикрас за мотивами приставки.

Найдорожче з них – золоте кольє з діамантами і смарагдами, яке можна придбати на сайті ювелірної марки за $ 10 тисяч.

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Кольє складається з ланцюжка і підвіски. Остання зроблена у формі логотипу Xbox, а на зворотному боці кулона викарбувані назви обох компаній. В рамках колекції можна також купити ланцюжки, браслети та інші типи прикрас. Вони також виконані із золота, але дорогоцінних каменів в них немає. Тому ціни на ці предмети варіюються від $ 60 до $ 200.

Ювелірний бренд King Ice заснований в 2007 році в Лос-Анджелесі. Компанія спеціалізується на ювелірних прикрасах в стилі хіп-хоп. Бренд працює з багатьма відомими реп-виконавцями, включаючи Snoop Dogg, The Game, Death Row Records і багатьох інших. Компанія також робила різні колаборації з Champion, PlayStation і іншими.

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