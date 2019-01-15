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Microsoft відмовляється від безкоштовної підтримки Windows 7

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Windows 7 не підтримуватиметься з 2020 року - фото 1
Windows 7 не підтримуватиметься з 2020 року / o4uxrk33

Компанія Microsoft Corporation у 2020 році перестане надавати оновлення безпеки або безкоштовну підтримку для операційної системи Windows 7.

"Не дивно, що користувачі ПК використовують стару версію Windows. Незалежно від того, чи відмовляються вони перейти на Windows 10 чи їхній ІТ-відділ ледачий, все ще досить часто можна побачити ПК під управлінням Windows 7. Можливо, зараз саме час рухатися далі", – сказано в заяві.

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Підтримку ОС Windows 7 припинять 14 січня 2020 року.

У 2020 році не оновлюватиметься Windows 7 - фото 301337
У 2020 році не оновлюватиметься Windows 7

За даними аналітичної служби Net Applications, зараз Windows 7 все ще встановлена ​​на 42,8% комп'ютерах з Windows.

Операційна система виявилася однією з найуспішніших в історії компанії: наступна за Win7 "вісімка" провалилася, а остання версія Windows 10 хоч і стала серйозним поліпшенням, однак дратує багатьох користувачів вбудованої рекламою і непрозорими налаштуваннями конфіденційності.

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Джерело: thenextweb
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