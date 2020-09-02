Microsoft показала, як користуватися Surface Duo з двома екранами: відео

Напередодні старту продажів смартфона Surface Duo компанія Microsoft представила серію відео, які демонструють потенційним покупцям особливості роботи з пристроєм, оснащеним двома дисплеями.

Добірка навчальних роликів може стати в пригоді навіть упевненим користувачам Android, адже процес експлуатації гаджета дійсно відрізняється від звичної взаємодії з традиційними моноблоками.

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На своєму офіційному YouTube-каналі Microsoft опублікувала відразу сім відеороликів. Крім принципів роботи з основною камерою, компанія торкнулася таких тем, як зміна шпалер робочого столу, використання голосової пошти, використання сканера відбитків пальців, під'єднання пристрою до Wi-Fi, скидання смартфона до заводських налаштувань, а також особливості зарядки гаджета.

Ключова особливість Surface Duo – наявність відразу двох ідентичних 5,5-дюймових екранів з роздільною здатністю 1800х1350 пікселів, які об'єднуються в одну панель діагоналлю 8,1 дюйма. У моделі передбачена єдина камера на 11 мегапікселів з світлосилою f / 2.0. Місткість вбудованого акумулятора смартфона, побудованого на базі процесора Snapdragon 855, становить 3566 мАг.

Старт продажів Surface Duo запланований на 10 вересня. Базова версія пристрою обійдеться покупцям у $ 1399.

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