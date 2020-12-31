Microsoft створила штучний інтелект для приготування смачних сирних снеків

Компанії PepsiCo і Microsoft розробили спільний проєкт Project Bonsai, покликаний поліпшити процес створення відомих сирних закусок Cheetos. Робота має на увазі використання штучного інтелекту, щоб налаштовувати обладнання для створення популярних у всьому світі снеків.

Зауважимо, що популярні снеки випускаються з понад 50 смаками у 22 країнах світу.

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Cheetos виробляються за допомогою спеціальної машини-екструдера. Люди зазвичай вручну контролюють якість продукту та при необхідності змінюють налаштування приладу. З урахуванням усіх нюансів технології приготування сирних закусок PepsiCo створила систему комп'ютерного зору, який постійно відстежує якість продукції. При цьому ШІ може безперервно вносити зміни в параметри обладнання, щоб дотримуватися максимально високої якості.

Розроблені у рамках Project Bonsai алгоритми машинного навчання уже пройшли випробування на пілотному заводі й готові для використання в інших областях виробництва.

На етапі тестування всі правки, внесені ШІ у налаштування екструдера, постійно аналізувалися та затверджувалися оператором, але надалі залучення персоналу для контролю буде періодичним.

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