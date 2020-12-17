Штучний інтелект замінив другого пілота на літаку ВПС США

Під час випробувального польоту висотного літака-розвідника U-2 Dragon Lady другого пілота замінив штучний інтелект. Про це повідомили у ВПС США, зазначивши, що на борту американського військового літака у подібній ролі штучний інтелект використовували вперше.

Розповідаємо, як поводився штучний інтелект у ролі другого пілота ВПС США.

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"Цей політ знаменує собою великий стрибок уперед для національної оборони", – наголошується в повідомленні.

Під час випробувань у тому числі перевіряли, чи здатна технологія працювати у координації з людиною.

"Ми знаємо, що для того, щоб боротися та перемагати у майбутньому конфлікті з рівним противником, ми повинні мати вирішальну цифрову перевагу. Штучний інтелект відіграватиме вирішальну роль у досягненні цієї переваги, тому я неймовірно пишаюся тим, чого домоглася команда. Ми повинні прискорити зміни, а це відбувається тільки тоді, коли наші льотчики розширюють межі того, що ми вважали за можливе", – заявив начальник штабу ВПС генерал-лейтенант Чарльз Браун.

Під час випробувального польоту алгоритм відповідав за використання засобів виявлення та тактичну навігаційну систему. Літак виконував розвідувальну місію під час імітації ракетного удару.

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