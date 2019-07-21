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Парламентські вибори 2019

Microsoft продемонструвала систему для проведення чесних виборів

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Система унеможливить втручання у результат - фото 1
Система унеможливить втручання у результат

Microsoft представив першу систему для голосування на виборах з технологією ElectionGuard. Компанія пропонує таким чином убезпечити вибори від зовнішнього втручання.

Система складається з трьох частин: планшет Surface Tablet, принтера й адаптивного контролера Xbox Adaptive Controller.

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Після того, як виборець проголосує, його відповідь буде зашифрована, а користувачеві видадуть код відстеження. Так виборець зможе стежити, що його голос врахували і не змінили в процесі. За допомогою принтера можна буде додатково опустити бюлетень у скриньку для голосування.

Система для чесних виборів від Microsoft - фото 342253
Система для чесних виборів від Microsoft

ПЗ буде безкоштовним і доступним у США й інших демократичних країн по всьому світу. Раніше в компанії розповіли, що Microsoft вже співпрацює з деякими постачальниками виборчих технологій у США, на кшталт Clear Ballot і Smartmatic. Вони можуть впровадити ElectionGuard вже на президентських виборах США у 2020 році.

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Джерело: Engadget
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