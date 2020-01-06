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Microsoft припиняє підтримку Windows 7: названа дата

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Microsoft припиняє підтримку Windows 7: названа дата - фото 1

Компанія Microsoft оголосила про припинення підтримки операційної системи Windows 7, порадивши оновити пристрої до Windows 10. Про це повідомляється на офіційній сторінці компанії.

Останнім днем ​​підтримки операційної системи Windows 7, якій понад 10 років, буде 14 січня 2020 року. Після цього користувачі не зможуть звернутися в технічну підтримку, оновлювати ПЗ, а, отже, стануть піддаватися підвищеній загрозі атаки вірусів.

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У компанії підкреслили, що цю новину, ймовірно, у світі сприймуть не без смутку, але всі зміни на краще. У свою чергу, в Microsoft порадили оновити пристрої до Windows 10.

Microsoft припиняє підтримку Windows 7: названа дата - фото 378440

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Джерело: microsoft
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