Microsoft приготувала для Windows 10 важливе оновлення, яке дозволить персоналізувати ОС

Компанія Microsoft випустить для операційної системи Windows 10 оновлення, яке полегшить первинне налаштування ОС. Корпорація вже почала тестувати оновлений інсталятор ОС, проте дата появи повноцінної версії Windows 10 з функцією кастомізації встановлення поки не відома.

Відзначається, що оновлений інсталятор уже став доступний в складі тестової збірки Windows 10 Insider Preview під номером 20231. На вибір користувача пропонуються готові пакети, кожен з яких містить певний спектр готових налаштувань, розрахованих на частий запуск певних сценаріїв: ігор, творчості, мультимедійних сценаріїв, а також додатків для навчання або бізнесу.

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Також відомо, що налаштування особистого профілю ОС буде проходити на етапі встановлення з флеш-накопичувача або DVD-носія. Крім того, у панель завдань нової збірки вже спочатку вбудований сервіс Skype Meet Now і помітне перенесення більшої кількості пунктів з класичного "Центру управління" в новий додаток "Налаштування".

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