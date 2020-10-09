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Microsoft приготувала для Windows 10 важливе оновлення, яке дозволить персоналізувати ОС

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Оновлення для Windows 10 - фото 1
Оновлення для Windows 10 / msreview

Компанія Microsoft випустить для операційної системи Windows 10 оновлення, яке полегшить первинне налаштування ОС. Корпорація вже почала тестувати оновлений інсталятор ОС, проте дата появи повноцінної версії Windows 10 з функцією кастомізації встановлення поки не відома.

Відзначається, що оновлений інсталятор уже став доступний в складі тестової збірки Windows 10 Insider Preview під номером 20231. На вибір користувача пропонуються готові пакети, кожен з яких містить певний спектр готових налаштувань, розрахованих на частий запуск певних сценаріїв: ігор, творчості, мультимедійних сценаріїв, а також додатків для навчання або бізнесу.

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Також відомо, що налаштування особистого профілю ОС буде проходити на етапі встановлення з флеш-накопичувача або DVD-носія. Крім того, у панель завдань нової збірки вже спочатку вбудований сервіс Skype Meet Now і помітне перенесення більшої кількості пунктів з класичного "Центру управління" в новий додаток "Налаштування".

Microsoft приготувала для Windows 10 важливе оновлення, яке дозволить персоналізувати ОС - фото 429452

Microsoft приготувала для Windows 10 важливе оновлення, яке дозволить персоналізувати ОС - фото 429453

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Джерело: slashgear
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