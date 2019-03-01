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Microsoft представить нову спрощену операційну систему

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Офіційно представити розробку Microsoft може в травні - фото 1
Офіційно представити розробку Microsoft може в травні / AKKet

Компанія Microsoft вже незабаром представить свою нову операційну систему Lite OS. Вона націлена на користувачів простих комплектуючих.

Microsoft розділила свою аудиторію на дві категорії: менш і більш активних.

І ще: Microsoft представила нову гарнітуру змішаної реальності

Для останніх випустили Windows 10. І саме для менш активних користувачів розробляють Lite OS. Щоправда, ця назва не остаточна, можливо в результаті вона отримає іншу назву. Офіційно представити розробку Microsoft може в травні на конференції Build. Якщо це станеться, то влітку вже почнеться масштабне тестування.

На зображенні ви можете бачити інтерфейс системи, але це не скріншот, а зображення, створене джерелом. Воно стверджує, що картинка є точним відображенням актуального дизайну інтерфейсу системи, але до релізу щось може змінитися.

Microsoft представить нову спрощену операційну систему - фото 310984

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Джерело: techradar
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