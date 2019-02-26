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MARUV 8 березня

Microsoft представила нову гарнітуру змішаної реальності

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Предствлено окуляри змішаної реальності - фото 1
Предствлено окуляри змішаної реальності / microsoft

У Барселоні на виставці мобільних технологій MWC 2019 компанія Microsoft представила гарнітуру змішаної реальності другого покоління під назвою HoloLens 2. Новинку оснастили більш продуктивним процесором Snapdragon 850 та переосмислили ергономіку корпусу.

"Ми більше ніж у два рази збільшили поле огляду в HoloLens 2, зберігши провідну в галузі голографічну щільність у 47 пікселів на один градус огляду. У HoloLens 2 з'явилася нова система дисплея, що дозволяє нам досягти істотного поліпшення продуктивності при невеликому споживанні потужності. В HoloLens 2 ми також повністю змінили спосіб взаємодії з голограмами", – розповіла віце-президент Microsoft з маркетингу Джулія Вайт.

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Гарнітура змішаної реальності HoloLens 2 - фото 310084
Гарнітура змішаної реальності HoloLens 2

Також на презентації відзначили, що скоро для HoloLens з'явиться підтримка Unreal Engine.

"Наші друзі з Mozilla встановлять прототип браузера Firefox Reality на HoloLens 2, демонструючи тим самим, що ми зобов'язуємося залишатися відкритими і підтримувати багатогранність інтернету", – додав керівник групи розробників гаджета Алекс Кіпмен.

Гарнітура змішаної реальності HoloLens 2 - фото 310085
Гарнітура змішаної реальності HoloLens 2

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Джерело: microsoft
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