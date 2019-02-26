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Microsoft представила нову гарнітуру змішаної реальності
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У Барселоні на виставці мобільних технологій MWC 2019 компанія Microsoft представила гарнітуру змішаної реальності другого покоління під назвою HoloLens 2. Новинку оснастили більш продуктивним процесором Snapdragon 850 та переосмислили ергономіку корпусу.
"Ми більше ніж у два рази збільшили поле огляду в HoloLens 2, зберігши провідну в галузі голографічну щільність у 47 пікселів на один градус огляду. У HoloLens 2 з'явилася нова система дисплея, що дозволяє нам досягти істотного поліпшення продуктивності при невеликому споживанні потужності. В HoloLens 2 ми також повністю змінили спосіб взаємодії з голограмами", – розповіла віце-президент Microsoft з маркетингу Джулія Вайт.
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Також на презентації відзначили, що скоро для HoloLens з'явиться підтримка Unreal Engine.
"Наші друзі з Mozilla встановлять прототип браузера Firefox Reality на HoloLens 2, демонструючи тим самим, що ми зобов'язуємося залишатися відкритими і підтримувати багатогранність інтернету", – додав керівник групи розробників гаджета Алекс Кіпмен.
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