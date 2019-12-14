Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

У Microsoft представили оновлену консоль Xbox

  • 4
Новенька Xbox - фото 1
Новенька Xbox / youtube

Компанія Microsoft презентувала оновлену консоль Xbox Series X. Новинку показали на The Game Awards 2019.

Презентаційний ролик приставки з'явився на офіційному YouTube-каналі компанії.

І ще: Представлено Samsung Galaxy A51: квадрокамера та потужний процесор

Microsoft обіцяє, що процесор Xbox Series X буде в чотири рази потужнішим, ніж у Xbox One. Також вдвічі має зрости потужність гаджета. Сама консоль виконана в формі вежі. Глава Xbox Філ Спенсер зазначив, що така форма обрана для кращої шумоізоляції. Консоль буде мати підтримку трасування променів і підтримує ігри в 4К при 60 кадрах на секунду.

Новинка з'явиться у продажу в кінці 2020 року. Також Microsoft презентувала ексклюзивну гру для Xbox Series X – Hellblade 2.

Читайте також: Нова версія iOS 13 виявилася небезпечною для дітей: що з нею не так

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1091
Картинки з Днем ангела Андрія 2019: вітальні листівки і відкритки на іменини
  • 12 грудня, 19:15
  • 10666
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1947853
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології