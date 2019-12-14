У Microsoft представили оновлену консоль Xbox

Компанія Microsoft презентувала оновлену консоль Xbox Series X. Новинку показали на The Game Awards 2019.

Презентаційний ролик приставки з'явився на офіційному YouTube-каналі компанії.

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Microsoft обіцяє, що процесор Xbox Series X буде в чотири рази потужнішим, ніж у Xbox One. Також вдвічі має зрости потужність гаджета. Сама консоль виконана в формі вежі. Глава Xbox Філ Спенсер зазначив, що така форма обрана для кращої шумоізоляції. Консоль буде мати підтримку трасування променів і підтримує ігри в 4К при 60 кадрах на секунду.

Новинка з'явиться у продажу в кінці 2020 року. Також Microsoft презентувала ексклюзивну гру для Xbox Series X – Hellblade 2.

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