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Microsoft представила оновлений Surface Book 2

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Surface Book 2 - фото 1
Surface Book 2 / theverge

Компанія Microsoft обновила свою базову модель Surface Book 2, оснастивши її новітнім чотириядерним процесором Intel i5 8-го покоління.

Оновлена чотириядерна модель буде продаватися за ціною 1499 доларів і оснащена i5-8350U, який збільшує максимальну тактову частоту процесора до 3,6 ГГц.

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Microsoft представила оновлений Surface Book 2 - фото 318098

Ноутбук отримав 256 ГБ внутрішньої пам'яті і 8 Гб оперативної пам'яті. По суті, процесор – єдина суттєва зміна в новинці, але воно повинно мати велике значення для продуктивності.

При цьому відомо, що 17 квітня в Нью-Йорку компанія Microsoft планує провести захід, який буде присвячений Surface.

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Джерело: theverge
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